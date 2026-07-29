< sekcia Zahraničie
Pri útokoch v Belgorodskej oblasti zahynuli traja ľudia
Pri zásahu autobusu v meste Šebekino utrpeli zranenia všetci cestujúci okrem jednej osoby. Osemnásť ľudí s rôznym rozsahom zranení previezli do nemocnice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Belgorod 29. júla (TASR) - Pri ukrajinských dronových útokoch v ruskej Belgorodskej oblasti zahynuli v utorok najmenej traja ľudia a ďalší utrpeli zranenia. Ruské úrady informovali aj o zásahu autobusu v meste Šebekino pri hraniciach s Ukrajinou, pri ktorom utrpelo zranenia 19 ľudí. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.
Podľa miestnych úradov si útoky vyžiadali dve obete v pohraničnej obci, kde zasiahli podnik. Ďalší človek zahynul pri incidente v blízkosti regionálnej metropoly Belgorod.
Pri zásahu autobusu v meste Šebekino utrpeli zranenia všetci cestujúci okrem jednej osoby. Osemnásť ľudí s rôznym rozsahom zranení previezli do nemocnice.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Ukrajinu zo systematických útokov na verejnú dopravu v rôznych ruských regiónoch. Hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová uviedla, že najnovší útok podľa nej ukazuje, že Ukrajina cieli na verejnú dopravu „s manickou vytrvalosťou“ a mstí sa bežným ľuďom za neúspechy na bojisku.
Ruské úrady zároveň uviedli, že pri údajnom ukrajinskom útoku dronom na autobus v Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti utrpelo v utorok zranenia päť ľudí.
Moskva už predtým obvinila Ukrajinu aj z júnového útoku na autobus, ktorý viezol bieloruské deti na prázdniny. Pri incidente zahynula žena a šesť detí utrpelo zranenia. Ukrajinská armáda tieto obvinenia odmietla ako nepravdivé.
Podľa miestnych úradov si útoky vyžiadali dve obete v pohraničnej obci, kde zasiahli podnik. Ďalší človek zahynul pri incidente v blízkosti regionálnej metropoly Belgorod.
Pri zásahu autobusu v meste Šebekino utrpeli zranenia všetci cestujúci okrem jednej osoby. Osemnásť ľudí s rôznym rozsahom zranení previezli do nemocnice.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Ukrajinu zo systematických útokov na verejnú dopravu v rôznych ruských regiónoch. Hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová uviedla, že najnovší útok podľa nej ukazuje, že Ukrajina cieli na verejnú dopravu „s manickou vytrvalosťou“ a mstí sa bežným ľuďom za neúspechy na bojisku.
Ruské úrady zároveň uviedli, že pri údajnom ukrajinskom útoku dronom na autobus v Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti utrpelo v utorok zranenia päť ľudí.
Moskva už predtým obvinila Ukrajinu aj z júnového útoku na autobus, ktorý viezol bieloruské deti na prázdniny. Pri incidente zahynula žena a šesť detí utrpelo zranenia. Ukrajinská armáda tieto obvinenia odmietla ako nepravdivé.