Pri dronových útokoch v Sudáne zahynulo najmenej 28 civilistov
V stredu bol útok zacielený na trh v meste Saraf Omra v štáte Severný Dárfúr.
Autor TASR
Chartúm 26. marca (TASR) - Pri dvoch útokoch dronmi v Sudáne, jednom na trhovisku v oblasti Dárfúr a druhom na ceste v Kordofáne, prišlo o život najmenej 28 ľudí, uviedli vo štvrtok miestni zdravotníci pre agentúru AFP, píše TASR.
Vo vojne medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktorá trvá už tri roky, došlo v poslednom období k nárastu útokov bezpilotných lietadiel, pri ktorých prichádzajú o život desiatky ľudí.
V stredu bol útok zacielený na trh v meste Saraf Omra v štáte Severný Dárfúr. Zahynulo pri ňom „22 ľudí vrátane dojčaťa a ďalších 17 osôb utrpelo zranenia“, povedal jeden zo zdravotníkov miestnej kliniky.
„Dron zasiahol zaparkovanú cisternu s ropnými produktmi, z ktorej sa požiar rozšíril aj na časť trhu,“ povedal jeden z predajcov.
Približne 800 kilometrov východne od bášt RSF v Dárfúre zasiahol ďalší dronový útok nákladné auto na ceste v štáte Severný Kordofán, na území kontrolovanom armádou.
„Včera nám do nemocnice priviezli šesť tiel, z toho tri spálené, spolu s ďalšími desiatimi zranenými osobami,“ povedal zdroj z miestnej nemocnice v meste ar-Rahad, pričom z útoku obvinil RSF.
Drony oboch strán konfliktu opakovane útočia na centrálnu diaľnicu v Sudáne, ktorá vedie cez hlavné mesto štátu Severný Kordofán El-Obeid a spája región Dárfúr s východnou časťou krajiny kontrolovanou armádou.
OSN označila tento konflikt, ktorý sa začal v apríli 2023 za najväčšiu humanitárnu krízu na svete. Približne 12 miliónov ľudí bolo v dôsledku neho vysídlených a polovica populácie čelí hladomoru, ktorému podľahli už desaťtisíce ľudí.
Vo vojne medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktorá trvá už tri roky, došlo v poslednom období k nárastu útokov bezpilotných lietadiel, pri ktorých prichádzajú o život desiatky ľudí.
V stredu bol útok zacielený na trh v meste Saraf Omra v štáte Severný Dárfúr. Zahynulo pri ňom „22 ľudí vrátane dojčaťa a ďalších 17 osôb utrpelo zranenia“, povedal jeden zo zdravotníkov miestnej kliniky.
„Dron zasiahol zaparkovanú cisternu s ropnými produktmi, z ktorej sa požiar rozšíril aj na časť trhu,“ povedal jeden z predajcov.
Približne 800 kilometrov východne od bášt RSF v Dárfúre zasiahol ďalší dronový útok nákladné auto na ceste v štáte Severný Kordofán, na území kontrolovanom armádou.
„Včera nám do nemocnice priviezli šesť tiel, z toho tri spálené, spolu s ďalšími desiatimi zranenými osobami,“ povedal zdroj z miestnej nemocnice v meste ar-Rahad, pričom z útoku obvinil RSF.
Drony oboch strán konfliktu opakovane útočia na centrálnu diaľnicu v Sudáne, ktorá vedie cez hlavné mesto štátu Severný Kordofán El-Obeid a spája región Dárfúr s východnou časťou krajiny kontrolovanou armádou.
OSN označila tento konflikt, ktorý sa začal v apríli 2023 za najväčšiu humanitárnu krízu na svete. Približne 12 miliónov ľudí bolo v dôsledku neho vysídlených a polovica populácie čelí hladomoru, ktorému podľahli už desaťtisíce ľudí.