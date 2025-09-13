< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ NEHODA LODE: Zahynulo vyše 100 ľudí
Autor TASR
Kinshasa 12. septembra (TASR) - Pri nehode lode v severozápadnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR) zahynulo najmenej 107 ľudí a 146 je stále nezvestných, informovali v piatok miestne úrady. Na palube plavidla s takmer 500 pasažiermi vypukol vo štvrtok požiar a loď sa následne prevrátila. Ide už o druhú podobnú tragédiu v tejto oblasti za posledný týždeň, píše TASR podľa správy agentúry AP.
K najnovšej nehode došlo na rieke Kongo v provincii Equateur, uviedlo vo svojej správe konžské ministerstvo pre humanitárne záležitosti. Podľa správy sa podarilo zachrániť dovedna 209 ľudí. Príčina nehody nebola dosiaľ zverejnená.
K incidentu došlo len deň po tom, ako sa v tejto provincii prevrátil motorový čln. Dané nešťastie si vyžiadalo 86 obetí, pričom niekoľko ďalších ľudí je stále nezvestných. Príčina incidentu nebola okamžite jasná, no podľa štátnych médií ju zapríčinilo „nesprávne naloženie (tovaru) a plavba počas noci“.
Prevrátenie lodí je v tejto africkej krajine čoraz bežnejším javom, keďže rastúci počet ľudí uprednostňuje na prepravu lacnejšie drevené plavidlá, ktoré sa často pod váhou cestujúcich a ich tovaru rozpadajú, konštatuje AP. Počas týchto plavieb cestujúci zvyčajne nemajú k dispozícií záchranné vesty a plavidlá sú preťažené.
Mnohé takéto lode sa plavia aj v noci, čo komplikuje záchranné akcie a často vedie k tomu, že mnohí ľudia zostávajú nezvestní.
