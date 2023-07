Pri druhom behu s býkmi v Pamplone sa ľahšie zranili štyria ľudia

Pamplona 8. júla (TASR) - Najmenej štyria ľudia utrpeli ľahšie zranenia počas tohtoročného druhého behu býkov v meste Pamplona na severe Španielska. Beh bol súčasťou osláv sviatku svätého Fermína. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Beh s býkmi sa uskutočnil aj v piatok. Niekoľko bežcov sa počas neho doudieralo alebo tvrdo dopadlo na zem, no býky nikoho nenabrali na rohy, ako sa to neraz stáva. Zranilo sa šesť ľudí, pričom traja z nich boli občanmi Spojených štátov.



Oslavy sviatku svätého Fermína do Španielska každoročne prilákajú stotisíce turistov. V roku 2022 Pamplonu počas nich navštívilo takmer 1,7 milióna ľudí. Tento rok odhady hovoria o ešte vyššej účasti, keďže sa skončili všetky obmedzenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19.



Počas ôsmich dní sa vždy ráno koná beh so šiestimi býkmi úzkymi ulicami Pamplony, ktoré popoludní zabijú profesionálni toreadori. Aktivisti bojujúci za práva zvierat každý rok proti sviatku protestujú a namietajú, že ide o týranie zvierat. Návštevníci sa po zvyšok dňa oddávajú jedlu, pitiu a návštevám kultúrnych podujatí.



Behy s býkmi sa v Pamplone konajú od roku 1591. Za posledných sto rokov si vyžiadali 16 obetí. K poslednému takémuto úmrtiu došlo v roku 2009.