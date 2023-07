Pri druhom behu s býkmi v Pamplone sa zranilo päť ľudí

Pamplona 9. júla (TASR) — Päť ľudí utrpelo zranenia v nedeľu ráno počas tretieho z ôsmich behov s býkmi ulicami severošpanielskeho mesta Pamplona, ktorý je súčasťou osláv sviatku svätého Fermína. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na španielsku verejnoprávnu televíziu RTVE.



Dvoch bežcov, jedného so zranením ruky, previezli do nemocnice, zvyšní traja boli ošetrení na mieste. Počas doterajších troch behov sa zranilo celkovo 15 bežcov.



Nedeľňajší beh bol zatiaľ najdlhší a trval dve minúty a 53 sekúnd. V jeho priebehu došlo k viacerým nebezpečným scénam, keď sa niektoré býky pošmykli na klzkej dlažbe, čím stratili kontakt so stádom a dezorientované útočili na bežcov v úzkych uličkách. Jeden z týchto býkov sa pokúsil nabrať na rohy muža stojaceho priamo pred ním, ďalší bežec však v poslednej chvíli odvrátil pozornosť zvieraťa tým, že ho silno potiahol za chvost.



Na beh dlhý 825 metrov sa vydávajú v rámci skúšky odvahy prevažne mladí muži. Na trati sa každoročne zrania desiatky bežcov. Od roku 1924 došlo k 16 úmrtiam, naposledy v roku 2009. Býky popoludní zabijú v aréne profesionálni toreadori.



Ochrancovia zvierat tento zvyk opakovane kritizujú a označujú ho za týranie zvierat, ktoré treba okamžite zastaviť. Tvrdia, že zvieratá v skutočnosti v panike utekajú pred davmi neznámych ľudí.



Behy s býkmi sa v Pamplone konajú od roku 1591. Sviatok sv. Fermína preslávil román Slnko aj vychádza od Ernesta Hemingway vydaný v roku 1926.