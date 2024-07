Pri druhom behu s býkmi v Pamplone sa zranilo najmenej šesť ľudí

Pamplona 8. júla (TASR) - Prinajmenšom šesť ľudí utrpelo v pondelok zranenia počas druhého tohtoročného tradičného behu s býkmi v španielskej Pamplone. Oznámila to hovorkyňa miestnej nemocnice, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Šesť zranených osôb vrátane jedného Američana, utrpelo najmä pomliaždeniny spôsobené pádmi. K pošmyknutiam dochádzalo napriek tomu, že dlažobné kocky v úzkych uličkách centra mesta pred behom tradične postriekali protišmykovými prostriedkami. Jednému z býkov sa počas behu odlomila časť rohu.



V Pamplone sa v sobotu začali deväťdňové slávnosti sv. Firmína, známe najmä vďaka tradičnému behu s býkmi. Súčasťou osláv, na ktorých sa tradične vypije množstvo vína, sú aj koncerty či náboženské procesie. Vrcholom dní je však beh so šiestimi býkmi, ktorý sa začína o 8.00 h ráno, pričom ten prvý sa konal v nedeľu.



Na zhruba trojminútovom behu úzkymi uličkami v centre mesta sa tradične zúčastňujú stovky ľudí. Trasa dlhá necelých 850 metrov vedie z ohrady až do mestskej býčej arény, kde zvieratá večer zabijú pri býčích zápasoch.



Každoročne sa pri takýchto behoch zrania desiatky ľudí, zväčša mladých mužov. Obvykle im zranenia spôsobia pády, prípadne ich býk pošliape či naberie na rohy. V minulosti došlo aj k niekoľkým úmrtiam. Od roku 1924 pri týchto behoch zomrelo 16 ľudí, pričom k poslednému úmrtiu prišlo v roku 2009, pripomína DPA.



Slávnosti v Pamplone, ktorých počiatok sa datuje ešte do stredoveku, sa stali celosvetovo známymi vďaka románu Ernesta Hemingwaya Slnko aj vychádza z roku 1926. Aj vďaka nemu do Pamplony na sviatok sv. Firmína každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov, a to aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat.