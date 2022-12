Pri dvoch dopravných v Nepále nehodách zahynulo najmenej 29 ľudí

Káthmandú 13. decembra (TASR) - Najmenej 17 ľudí prišlo o život pri utorkovej nehode autobusu, ktorý blízko nepálskej metropoly Káthmandú vrazil do skalnej steny. Zranenia utrpelo ďalších 22 osôb. Informovala o tom tamojšia polícia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Polícia uviedla, že presná príčina nehody nateraz nie je známa, no bude predmetom vyšetrovania.



Miesto nehody sa nachádza v horskej oblasti približne 50 kilometrov od Káthmandú. Autobus údajne viezol ľudí, ktorí sa vracali domov z oslavy. Pri záchranných prácach pomáhali miestni dedinčania, policajti i vojaci.



AP pripomína, že nehoda na horskej ceste v Nepále sa odohrala i v pondelok. Mikrobus s 12 pasažiermi vracajúcimi sa zo svadby zišiel z cesty a následne padal 200 metrov. Podľa polície bol pravdepodobne preťažený. Haváriu nikto neprežil.



Dopravné nehody sú v Nepále pomerne častým javom, uvádza AP. Môžu za to najmä neudržiavané cesty i vozidlá.