Pri dvoch haváriách autobusov v Pakistane zahynulo 35 ľudí

Islamabad 25. augusta (TASR) - Najmenej 35 obetí a desiatky zranených si vyžiadali v nedeľu dve rôzne havárie autobusov v Pakistane. Uviedla to miestna polícia a predstavitelia, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AP.



K prvej havárii došlo v provincii Balúčistán na juhozápade Pakistanu. Autobus so šiitskými moslimskými pútnikmi pri návrate z Iraku cez Irán zišiel z vozovky a zrútil sa do rokliny, informovala polícia a miestni predstavitelia. Pri nehode podľa nich zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 32 utrpelo zranenia.



Šéf miestnej polície priblížil, že šofér stratil kontrolu nad autobusom, ktorému zlyhali brzdy, v okrese Lasbela. Dodal, že autobus smeroval do pakistanskej provincie Pandžáb na východe Pakistanu.



Ďalší autobus sa zrútil do rokliny neskôr práve v provincii Pandžáb. Havária si vyžiadala 23 obetí, napísala agentúra AP s odvolaním na miestnych predstaviteľov a políciu.



Tragické dopravné nehody sú v Pakistane pomerne časté. Na príčine je nedodržiavania dopravných predpisov a zlý stav dopravnej infraštruktúry.