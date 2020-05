Pri dvoch útokoch zahynulo v Afganistane 11 ľudí

Kábul 20. mája (TASR) - Jedenásť ľudí zahynulo v utorok večer pri dvoch útokoch ozbrojencov v Afganistane, informovala v stredu agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu ministerstva vnútra.



Prvý útok sa odohral v provincii Parwán; západne od metropoly Kábul, kde dosiaľ neznámy počet ozbrojencov zaútočil na miestnu mešitu. Útok si vyžiadal osem mŕtvych, niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.



V provincii Chóst na východe krajiny ozbrojenci napadli členov jednej rodiny, ktorá sa vracala z mešity. Pri útoku zahynuli traja bratia.



Ozbrojenci v oboch prípadoch ušli z miesta činu a nikto sa zatiaľ k útokom neprihlásil. Militantné hnutie Taliban poprelo svoju účasť na nich.



Teroristická organizácia Islamský štát (IS) bola v minulosti zodpovedná za podobné útoky v krajine. V októbri minulého roka sa IS priznal k bombovému útoku na mešitu v provincii Nangarhár, počas ktorého zahynulo 62 ľudí a 36 sa zranilo.



Minulý týždeň zahynulo 24 ľudí, vrátane dvoch novorodencov, počas útoku na pôrodnícke oddelenie nemocnice v šiitskej štvrti afganskej metropoly Kábul. Taliban poprel účasť na útoku. USA ho pripísali IS.