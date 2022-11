Pri egejskom ostrove Syrna zachránili 62 migrantov

Atény 14. novembra (TASR) - Grécka pobrežná stráž v pondelok pomohla pri záchrane 62 migrantov, ktorých plachetnica sa vo východnej oblasti Egejského mora dostala do problémov a začala naberať vodu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Pobrežná stráž uviedla, že spustila pátraciu a záchrannú operáciu po tom, ako zachytila núdzové volanie z plachetnice, ktorá sa plavila na rozbúrenom mori južne od gréckeho ostrova Syrna.



Z palube plavidla, ktoré naberalo vodu, nákladná kontajnerová loď plávajúca pod nemeckou vlajkou zachránila 62 ľudí. Bezprostredne neboli hlásené žiadne nezvestné osoby alebo obete na životoch.



Zachránené osoby neskôr premiestnili na záchranný čln pobrežnej stráže a boli prevezené na ostrov Kos. Ich štátna príslušnosť nebola bezprostredne známa.



Desaťtisíce ľudí z Blízkeho východu, Ázie a Afriky utekajúce pred konfliktom a chudobou sa každoročne pokúšajú dostať do krajín Európskej únie tým, že podnikajú nebezpečné plavby po mori na vratkých plavidlách. Väčšina z nich sa pokúša dostať do Grécka alebo Talianska.



Mnohí utečenci sa snažia zdolať krátku, no nebezpečnú námornú trasu vedúcu z Turecka na neďaleké grécke ostrovy, pričom zvyčajne používajú nafukovacie člny. Ďalší sa čoraz častejšie pokúšajú dostať z Turecka priamo do Talianska na veľmi preplnených plachetniciach alebo jachtách.



AP pripomína, že v posledných mesiacoch v dôsledku potopenia či prevrhnutia plachetníc a člnov vo vodách okolo gréckych ostrovov zahynuli alebo sa stratili už desiatky migrantov.