Lietadlo začalo počas rozjazdu horieť: Zranilo sa šesť ľudí
Naí Dillí 26. apríla (TASR) - Šesť ľudí sa zranilo v nedeľu pri núdzovej evakuácii z lietadla švajčiarskej spoločnosti SWISS na letisku v indickom hlavnom meste Naí Dillí. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
K incidentu došlo, keď zlyhal jeden z motorov lietadla Airbus A330 a počas rozjazdu na dráhe medzinárodného letiska Indiry Gándhiovej začal horieť.
Posádka lietadlo zastavila tesne pred odletom a rozhodla sa cestujúcich evakuovať pomocou núdzových šmýkačiek. Na palube lietadla, ktoré smerovalo do švajčiarskeho Zürichu, sa nachádzalo 232 pasažierov vrátane štyroch dojčiat a členovia posádky. Zranených hospitalizovali v nemocnici.
Švajčiarske aerolínie potvrdili, že členovia posádky vyviazli bez zranení a šiesti cestujúci sú momentálne v lekárskej starostlivosti.
„Cestujúcim sa v súčasnosti poskytuje pomoc. Miestne tímy intenzívne pracujú na zabezpečení nových leteniek alebo ubytovania v hoteli pre našich cestujúcich,“ uviedla spoločnosť SWISS vo vyhlásení, podľa ktorého bude nasledovať vyšetrovanie.
