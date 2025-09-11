< sekcia Zahraničie
Pri explózii cisterny s plynom sa zranilo 70 ľudí, traja zomreli
Pri výbuchu, ktorého presná príčina doposiaľ nebola bezprostredne jasná, bolo poškodených niekoľko ďalších vozidiel.
Autor TASR
Mexiko 11. septembra (TASR) - Traja ľudia zahynuli a približne 70 ďalších utrpelo v stredu zranenia po explózii cisterny so skvapalneným zemným plynom v mexickej metropole Mexiko, uviedla starostka Mexika Clara Brugadová. Výbuch spôsobil rozsiahle škody a 19 osôb utrpelo ťažké popáleniny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a AP.
Vozidlo explodovalo na moste v husto obývanej štvrti Iztapalapa vo východnej časti Mexika, pričom 19 ľudí utrpelo popáleniny druhého a tretieho stupňa, uviedla predstaviteľka tamojšieho úradu pre civilnú ochranu Myriam Urzuová.
Okamih explózie bol zachytený na snímkach a videách, ktoré boli následne zdieľané na sociálnych sieťach. Je na nich vidiež ľudí so zjavne ťažkými popáleninami, zatiaľ čo iné osoby v blízkosti zóny katastrofy unikajú pred rýchlo sa šíriacimi plameňmi. Požiar následne dostali pod kontrolu hasiči.
Na záberoch bolo tiež vidieť, ako sa horiaci kamión, ktorý prevážal 49.500 litrov skvapalneného zemného plynu, prevrátil na ceste. Dym z požiaru sa rozšíril aj k neďalekej trolejbusovej stanici.
V Iztapalape žije 1,8 milióna z nich – ide o jeden z najľudnatejších okresov v krajine, píše AFP.
V Mexiku nie sú katastrofy spojené s cisternami na palivo ničím neobvyklým, pripomína agentúra. Najhorší takýto incident sa stal v januári 2019, keď pri požiari a následnej explózii na potrubí zahynulo v štáte Hidalgo 137 ľudí.
