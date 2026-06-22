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Pri explózii v Katare sa zranilo 54 ľudí, 18 je nezvestných

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Táto satelitná snímka od spoločnosti Planet Labs PBC zobrazuje priemyselnú oblasť Ras Laffan v Katare 6. marca 2026. Foto: TASR/AP

Oblasť sa nachádza asi 20 kilometrov severne od Dauhy.

Autor TASR
Dauha 22. júna (TASR) - Pri výbuchu v jednom zo zariadení na spracovanie skvapalneného zemného plynu (LNG) v Katare sa v nedeľu zranilo 54 ľudí a ďalších 18 je nezvestných. Podľa ministerstva vnútra išlo o technický incident v priemyselnej zóne Rás Lafán. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.

Štátna spoločnosť QatarEnergy uviedla, že k výbuchu došlo „počas spúšťania prevádzky v Rás Lafán čo viedlo k výbuchu a požiaru v plynárenskom zariadení.“ Príčinou nešťastia bola podľa ministerstva vnútra technická porucha.

Oblasť sa nachádza asi 20 kilometrov severne od Dauhy. Po začiatku vojny na Blízkom východe miestne priemyselné zariadenia významne poškodili iránske útoky.

Katar patrí k najväčším svetovým producentom LNG. Ťažbu plynu však po útokoch Iránu zastavil. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania a zastavenie bojov vak katarské spoločnosti pracujú na opätovnom spustení svojho vývozného terminálu. Práve pri týchto prácach došlo k nedeľnej explózii.
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