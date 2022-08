ZAHYNUL PRI FOTOGRAFOVANÍ: Nemecký turista spadol v rakúskych Alpách

Viedeň 23. augusta (TASR) - Počas turistiky v rakúskych Alpách zahynul 77-ročný občan Nemecka. Po výstupe na vrch Greitspitze na rakúsko-švajčiarskych hraniciach chcel odfotografovať svoju spoločníčku, no stratil rovnováhu a spadol. V utorok o tom informovala miestna polícia, píše agentúra AP.



Muž so svojou 63-ročnou spoločníčkou zo Španielska vystúpil na vrchol hory Greitspitze, ktorý sa nachádza vo výške 2870 metrov, ešte v nedeľu. Keď sa snažil ženu odfotografovať z väčšej vzdialenosti, aby mal lepší záber, stratil rovnováhu a spadol z vrcholu hory.



Po približne 60 metroch dopadol na skalnú stenu, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Záchranné zložky zavolali svedkovia tragickej udalosti. Telo muža neskôr odviezol policajný vrtuľník.