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Pri francúzskom Bordeaux evakuovali tisíce turistov pre lesný požiar
Požiar vypukol ešte v stredu ráno v obci Saumos a rozšíril sa na plochu 800 hektárov, uviedla prefektúra v Bordeaux.
Autor TASR
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Paríž/Bordeaux 23. júla (TASR) - Tisíce turistov preventívne evakuovali v stredu vo večerných hodinách v blízkosti mesta Bordeaux na francúzskom atlantickom pobreží. Dôvodom je šíriaci sa lesný požiar, o ktorom informovali miestne úrady, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Požiar vypukol ešte v stredu ráno v obci Saumos a rozšíril sa na plochu 800 hektárov, uviedla prefektúra v Bordeaux. Do zásahu v extrémne nepriaznivých poveternostných podmienkach nasadili približne 500 hasičov, štyri hasiace lietadlá a 150 záchranných vozidiel.
Doposiaľ neboli hlásené žiadne zranenia. Prefekt departementu Gironde nariadil popoludní rozsiahle evakuácie. Približne 700 obyvateľov muselo opustiť dve štvrte v obci Le Porge. Evakuovali aj kemping La Grigne, v ktorom bolo ubytovaných asi 3500 dovolenkárov.
Evakuované osoby nasmerovali do neďalekého letoviska Lacanau. Evakuácia sa dotkla aj pláže v Le Porge, kde sa nachádzalo približne 600 vozidiel.
V departemente Gironde naďalej platí najvyšší, červený stupeň varovania pred lesnými požiarmi. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby dodržiavali oficiálne pokyny a postupovali s maximálnou opatrnosťou. Pri inom požiari na letisku v Bordeaux zahynuli v utorok dvaja hasiči, ktorých vozidlo uviazlo v plameňoch, pripomína DPA.
Francúzsko: V dôsledku lesných požiarov už evakuovali zhruba 12.000 ľudí
Lesné požiare na juhozápade Francúzska si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí, uviedli vo štvrtok miestne úrady. Celkový počet evakuovaných osôb tak stúpol na približne 12.000, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Úrady vo štvrtok skoro ráno preventívne evakuovali 7000 ľudí zo šiestich kempingov a obytnej zóny severne od vyhľadávaného luxusného letoviska Cap Ferret. Miestne úrady v stredu neskoro večer uviedli, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia, spresňuje francúzska agentúra.
Požiar vypukol ešte v stredu ráno v obci Saumos a rozšíril sa na plochu 800 hektárov, uviedla prefektúra v Bordeaux. Do zásahu v extrémne nepriaznivých poveternostných podmienkach nasadili približne 500 hasičov, štyri hasiace lietadlá a 150 záchranných vozidiel.
Doposiaľ neboli hlásené žiadne zranenia. Prefekt departementu Gironde nariadil popoludní rozsiahle evakuácie. Približne 700 obyvateľov muselo opustiť dve štvrte v obci Le Porge. Evakuovali aj kemping La Grigne, v ktorom bolo ubytovaných asi 3500 dovolenkárov.
Evakuované osoby nasmerovali do neďalekého letoviska Lacanau. Evakuácia sa dotkla aj pláže v Le Porge, kde sa nachádzalo približne 600 vozidiel.
V departemente Gironde naďalej platí najvyšší, červený stupeň varovania pred lesnými požiarmi. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby dodržiavali oficiálne pokyny a postupovali s maximálnou opatrnosťou. Pri inom požiari na letisku v Bordeaux zahynuli v utorok dvaja hasiči, ktorých vozidlo uviazlo v plameňoch, pripomína DPA.
Francúzsko: V dôsledku lesných požiarov už evakuovali zhruba 12.000 ľudí
Lesné požiare na juhozápade Francúzska si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí, uviedli vo štvrtok miestne úrady. Celkový počet evakuovaných osôb tak stúpol na približne 12.000, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Úrady vo štvrtok skoro ráno preventívne evakuovali 7000 ľudí zo šiestich kempingov a obytnej zóny severne od vyhľadávaného luxusného letoviska Cap Ferret. Miestne úrady v stredu neskoro večer uviedli, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia, spresňuje francúzska agentúra.