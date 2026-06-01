Pri Francúzsku uhynul vráskavec, telo odviezli nákladným autom
Paríž 1. júna (TASR) - Pätnásťtonová samica vráskavca myšoka (Balaenoptera physalus) uviazla a následne za neznámych príčin uhynula na pobreží francúzskeho ostrova Île de Ré. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vráskavec sa priblížil k pobrežiu francúzskeho ostrova pri Atlantickom oceáne v piatok a uhynul tam v noci na sobotu. Úrady jeho pozostatky s pomocou žeriava a nákladného auta odstránili do sobotňajšieho večera.
Na záberoch z miesta vidno, že mŕtvola veľryby ďaleko prečnievala z prívesu nákladného auta. Francúzske médiá píšu, že po incidentoch v rokoch 1920 a 2017 ide o tretí prípad uviaznutia vráskavca myšoka na ostrove Île de Ré.
