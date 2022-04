Pri Galapágoch sa potopila turistická loď, do vody unikla nafta

Quito 24. apríla (TASR) - Turistická loď sa v sobotu potopila pri ekvádorskom súostroví Galapágy a do vody v environmentálne citlivej oblasti z nej unikla nafta. Oznámili to miestni predstavitelia, na ktorých sa v nedeľu odvolala tlačová agentúra DPA.



Záchranári po potopení turistickej lode "Albatros" rozmiestnili bariéry proti nafte v Akademickej zátoke na ostrove Santa Cruz, uviedol Národný park Galapágy.



Úrady odhadli, že na palube plavidla sa nachádzalo 7500 litrov nafty. Štyroch členov posádky lode zachránili.



Súostrovie Galapágy sa nachádza v Tichom oceáne približne 1000 kilometrov západne od Ekvádora. Na Galapágoch sú jedinečné druhy zvierat a rastlín, preto sú od roku 1978 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. K druhom, ktoré sa vyskytujú iba na Galapágoch, patria napríklad leguány morské a galapágske pinky.