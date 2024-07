Pri Gardskom jazere zaznamenali stovky prípadov gastroenteritídy

Verona 2. júla (TASR) — Už viac ako tisíc prípadov gastroenteritídy, známej aj ako žalúdočná viróza, zaznamenali v uplynulých dňoch v talianskom mestečku Torri del Benaco ležiacom na východnom brehu Gardského jazera a jeho okolí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a DPA.



Gastroenteritídu u detí spôsobuje rotavírus, u dospelých býva bežnejšou príčinou norovírus a baktérie rodu Campylobacter. Príznaky zvyčajne ustúpia do dvoch dní.



Vyše 300 postihnutých v Taliansku trpelo nevoľnosťou, bolesťami brucha a hnačkou.



V niektorých vzorkách vody odobratých minulý piatok a analyzovaných v Brescii bol zistený norovírus. V nedeľu boli na rôznych miestach v Torri del Benaco odobraté nové vzorky, no všetky predbežné výsledky boli negatívne, uviedla v pondelok správcovská spoločnosť Azienda Gardesana Servizi (AGS). Obyvatelia napriek tomu dostávajú balenú vodu, zatiaľ čo úrady čakajú na ďalšie výsledky analýz vody.



Talianske médiá špekulujú, že prípady by mohli súvisieť s momentálne veľmi vysokou hladinou vody Gardského jazera spôsobenou výdatnými dažďami v posledných týždňoch, v dôsledku čoho je preťažený kanalizačný systém. Ďalšou hypotézou je, že miestny akvadukt mohol byť kontaminovaný výkalmi z jazera. Oficiálne sa takéto podozrenia nepotvrdili.



V Torri del Benaco žije necelých 3000 ľudí. So začiatkom letnej sezóny tam prichádza veľa dovolenkárov.



Vírus spôsobujúci gastroenteritídu sa môže prenášať aj potravinami. Ani táto hypotéza sa však v Torri del Benaco nepotvrdila.