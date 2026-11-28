< sekcia Zahraničie
Pri gréckych ostrovoch zahynuli migranti, stovky ďalších zachránili
Pobrežná stráž taktiež hlásila šesť záchranných operácií od piatku pri Gavdose a Kréte, v rámci ktorých dostali do bezpečia 391 migrantov.
Autor TASR
Atény 28. novembra (TASR) - Dvaja migranti zahynuli a viac než 400 ďalších sa podarilo zachrániť za menej ako 24 hodín v blízkosti gréckych ostrovov Gavdos a Kréta, oznámila v sobotu grécka pobrežná stráž. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Južne od ostrova Gavdos záchranári našli dve telá a zachránili 41 osôb, ktoré sa snažili dostať do Európy. Išlo o spoločnú operáciu gréckych orgánov a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
Pobrežná stráž taktiež hlásila šesť záchranných operácií od piatku pri Gavdose a Kréte, v rámci ktorých dostali do bezpečia 391 migrantov.
Pri sobotňajšej operácií presunuli do prístavu v meste Iraklio 102 migrantov vrátane 16 žien a piatich maloletých.
Grécke orgány neinformovali o štátnej príslušnosti migrantov ani o mieste, z ktorého vyplávali. AFP informuje, že väčšina plavieb v tejto oblasti vychádza z Líbye.
Pri Kréte často dochádza k stroskotaniu lodí a nehodám, keďže migranti sa pokúšajú prekonať túto nebezpečnú morskú trasu, a to často za nepriaznivého počasia a silného vetra. Tento mesiac zahynulo najmenej 22 ľudí, ktorí sa na člnoch pokúšali dostať na grécky ostrov.
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že rastúci počet pokusov o prekročenie hraníc z Líbye na Krétu odhalil nedostatky v kapacitách na pátracie a záchranné operácie.
Južne od ostrova Gavdos záchranári našli dve telá a zachránili 41 osôb, ktoré sa snažili dostať do Európy. Išlo o spoločnú operáciu gréckych orgánov a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
Pobrežná stráž taktiež hlásila šesť záchranných operácií od piatku pri Gavdose a Kréte, v rámci ktorých dostali do bezpečia 391 migrantov.
Pri sobotňajšej operácií presunuli do prístavu v meste Iraklio 102 migrantov vrátane 16 žien a piatich maloletých.
Grécke orgány neinformovali o štátnej príslušnosti migrantov ani o mieste, z ktorého vyplávali. AFP informuje, že väčšina plavieb v tejto oblasti vychádza z Líbye.
Pri Kréte často dochádza k stroskotaniu lodí a nehodám, keďže migranti sa pokúšajú prekonať túto nebezpečnú morskú trasu, a to často za nepriaznivého počasia a silného vetra. Tento mesiac zahynulo najmenej 22 ľudí, ktorí sa na člnoch pokúšali dostať na grécky ostrov.
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že rastúci počet pokusov o prekročenie hraníc z Líbye na Krétu odhalil nedostatky v kapacitách na pátracie a záchranné operácie.