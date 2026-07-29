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Pri hasení požiaru na Kréte zahynuli dvaja hasiči
Miestny predstaviteľ samosprávy pre ERT povedal, že predná línia požiaru má viac ako 15 kilometrov a nie je stále pod kontrolou.
Autor TASR
Atény 29. júla (TASR) - Pri lesnom požiari na gréckom ostrove Kréta zahynuli v stredu dvaja hasiči, uviedol hasičský zbor. V krajine vypuklo v poslednom čase viacero požiarov, ktoré rozširoval do okolia silný vietor, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Dvaja hasiči zahynuli pri výkone služby,“ povedal pre agentúru AFP zástupca hovorcu hasičského zboru. Verejnoprávna televízia ERT uviedla, že muži uviazli v hasičskom vozidle v hornatom teréne neďaleko mesta Rethymno.
Miestny predstaviteľ samosprávy pre ERT povedal, že predná línia požiaru má viac ako 15 kilometrov a nie je stále pod kontrolou. Podľa skorších vyjadrení hasičského zboru bolo do hasenia nasadených približne 110 hasičov s 27 hasičskými vozidlami a štyrmi lietadlami.
Horí aj na ostrovoch Paros a Lesbos a v oblastiach Messinia a Lakónia na polostrove Peloponéz, pričom rýchlosť vetra dosahovala 74 kilometrov za hodinu. Na Parose preventívne evakuovali približne desať dedín, hoci sa situácia v stredu zlepšila.
Šéf krízového centra EÚ už skôr počas stredy uviedol, že pre Grécko a Taliansko platí v najbližších týždňoch zvýšené riziko lesných požiarov, čo by mohlo viesť k ďalším katastrofám. S požiarmi aj naďalej bojuje Španielsko a Francúzsko.
„Dvaja hasiči zahynuli pri výkone služby,“ povedal pre agentúru AFP zástupca hovorcu hasičského zboru. Verejnoprávna televízia ERT uviedla, že muži uviazli v hasičskom vozidle v hornatom teréne neďaleko mesta Rethymno.
Miestny predstaviteľ samosprávy pre ERT povedal, že predná línia požiaru má viac ako 15 kilometrov a nie je stále pod kontrolou. Podľa skorších vyjadrení hasičského zboru bolo do hasenia nasadených približne 110 hasičov s 27 hasičskými vozidlami a štyrmi lietadlami.
Horí aj na ostrovoch Paros a Lesbos a v oblastiach Messinia a Lakónia na polostrove Peloponéz, pričom rýchlosť vetra dosahovala 74 kilometrov za hodinu. Na Parose preventívne evakuovali približne desať dedín, hoci sa situácia v stredu zlepšila.
Šéf krízového centra EÚ už skôr počas stredy uviedol, že pre Grécko a Taliansko platí v najbližších týždňoch zvýšené riziko lesných požiarov, čo by mohlo viesť k ďalším katastrofám. S požiarmi aj naďalej bojuje Španielsko a Francúzsko.