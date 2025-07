Pri hasení požiaru na západe Turecka zomrelo desať ľudí

Istanbul 23. júla (TASR) — Desať ľudí zahynulo a 14 utrpelo zranenia pri hasení lesného požiaru neďaleko mesta Eskišehir, metropoly rovnomennej provincie ležiacej na západe Turecka. Oznámil to v stredu minister poľnohospodárstva a lesníctva Ibrahim Yumakli, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a Anadolu Ajansi.



Hasiči a záchranné tímy podľa Yumakliho v stredu od skorých ranných hodín bojovali s lesným požiarom v okrese Seyitgazi, ktorý vznikol deň predtým a rozdúchal ho silný vietor.



Plamene však obkolesili 24 hasičov, keď vietor náhle zmenil smer a hnal ich priamo k nim. Minister uviedol, že ich okamžite previezli do nemocnice, no desať z nich - päť lesných robotníkov a päť dobrovoľníkov z neziskovej záchranárskej organizácie AKUT – zomrelo.



Turecký minister spravodlivosti Ylmaz Tunč oznámil, že vyšetrovanie lesného požiaru v provincii Eskišehire začala vyšetrovať prokuratúra.



V piatich provinciách stredného a západného Turecka v stredu stále horelo 11 lesných požiarov. Turecko od nedele sužuje ďalšia vlna horúčav – teploty sú podľa meteorológov o šesť až dvanásť stupňov nad priemerom pre toto obdobie roka.