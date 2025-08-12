< sekcia Zahraničie
Pri hasení požiaru neďaleko Podgorice zahynul jeden vojak
Lesné požiare podnecované vysokými teplotami sužujú aj okolité balkánske krajiny vrátane susedného Albánska či Chorvátska.
Podgorica 12. augusta (TASR) - Jeden vojak prišiel v utorok o život a ďalší utrpel vážne zranenia po tom, ako sa pri hasení lesného požiaru v Čiernej Hore prevrátilo cisternové vozidlo s vodou, v ktorom sa viezli. K nehode došlo severne od metropoly Podgorica, kde plamene vyčíňajú už druhý deň, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.
Čiernohorské ministerstvo obrany informovalo, že armáda vyšetruje príčinu i okolnosti incidentu. AFP s odvolaním miestne médiá informuje, že obaja muži boli štyridsiatnici a viezli sa v zmienenej armádnej cisterne, ktorá však zišla z cesty v nerovnom teréne a prevrátila sa. Zosnulým mužom bol čiernohorský vojak. DPA mierne rozdielne píše, že zahynul, keď ho cisterna privalila.
V Čiernej Hore aktuálne vyčíňa viacero lesných požiarov, ktoré si už vynútili evakuácie desiatok ľudí a zničili niekoľko domov. V dôsledku horúčav tam vypukol aj rozsiahly požiar pri meste Budva na pobreží Jadranského mora. Ďalšie vyčíňajú v okolí Podgorice či na severe krajiny pri hraniciach so Srbskom. Čierna Hora už požiadala o pomoc s ich hasením NATO, EÚ aj partnerov v regióne. Pomoc vyslali Srbsko, Chorvátsko, Taliansko i Slovinsko.
Lesné požiare podnecované vysokými teplotami sužujú aj okolité balkánske krajiny vrátane susedného Albánska či Chorvátska. Extrémne horúčavy sa na Balkáne očakávajú prevažnú väčšinu aktuálneho týždňa, pričom podľa meteorológov by teploty na niektorých miestach mohli dosahovať až 41 stupňov Celzia.
V hornatej strednej časti Albánska evakuovali v utorok pre plamene prinajmenšom štyri dediny. Desiatky požiarov sa hasičom v tejto balkánskej krajine podarilo v ostatných dňoch uhasiť, medzičasom však vypukli ďalšie. Tamojšia polícia sa domnieva, že mnohé z nich spôsobili podpaľači.
