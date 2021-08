Pri hasení požiaru V Turecku sa zrútilo lietadlo so siedmimi ľuďmi

Istanbul 14. augusta (TASR) - Hasičské lietadlo zapojené do zneškodňovania lesných požiarov v Turecku sa v sobotu zrútilo v hornatej oblasti Kahramanmaraš na juhu krajiny. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na turecké médiá. Podľa agentúry AFP bolo na palube sedem osôb.



Súkromná spravodajská agentúra DHA napísala, že k pádu lietadla došlo pri hasení lesného požiaru v regióne Bertiz a príčina nehody zatiaľ nie je známa. Na miesto nešťastia boli vyslané pátracie a záchranárske tímy.



Podľa tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu je lietadlo spájané s generálnym riaditeľstvom tamojších lesov. AP uvádza, že išlo o prenajaté lietadlo z Ruska. Na jeho palube mali byť podľa agentúry TASS piati ruskí vojaci a dvaja tureckí občania.



K požiaru, na hasení ktorého sa lietadlo podieľalo, došlo keď do stromov udrel blesk, priblížil pre Anadolu guvernér provincie Kahramanmaraš Ömer Faruk Coškun. "Do oblasti sme vyslali lietadlo, avšak prednedávnom sme s ním stratili spojenie a lietadlo sa zrútilo," povedal.



Od konca júla vypuklo v Turecku takmer 300 požiarov, ktoré zasiahli približne polovicu z 81 provincií krajiny. Oheň spôsobil mimoriadne ťažké škody najmä v pobrežných provinciách Antalya a Mugla. Turecký minister zahraničných vecí Bekir Pakdemirli vo štvrtok uviedol, že za 16 dní hasiči s pomocou vrtuľníkov a lietadiel dostali pod kontrolu 299 požiarov. Lesné požiare si vyžiadali osem obetí na životoch.



V celom Turecku zničil oheň dovedna zhruba 150.000 hektárov (1500 kilometrov štvorcových) pôdy. Príčina lesných požiarov zostáva naďalej predmetom vyšetrovania.