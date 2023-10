Pri havárii autobusu v Benátkach sa zranilo 15 ľudí

Rím 15. októbra (TASR) - Pätnásť ľudí utrpelo zranenia pri nehode autobusu, ku ktorej došlo v sobotu večer v benátskej štvrti Mestre, kde pred vyše týždňom pri nehode autobusu zahynulo 21 ľudí.



Polícia uviedla, že tentoraz elektrobus zišiel z cesty v zákrute a narazil do obytného domu. V ohrození života nie je žiadny zo zranených, informovala v noci na nedeľu agentúra DPA.



Primátor Benátok Luigi Brugnaro v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že všetky autobusy patriace spoločnosti La Linea a využívané v oblasti Benátok budú okamžite stiahnuté na kontrolu.



Aj vozidlo, ktoré havarovalo pred vyše týždňom, patrilo totiž spoločnosti La Linea.



Štátne zastupiteľstvo začalo v stredu vyšetrovať výkonného riaditeľa spoločnosti La Linea a dvoch mestských úradníkov zodpovedných v Benátkach za údržbu mostov a ciest.



Ide o súčasť vyšetrovania nehody z večera 3. októbra, keď turistický autobus prerazil bariéry na jednom z nadjazdov, z výšky 15 metrov sa zrútil na železničnú trať a začal horieť. Vozidlo viezlo turistov z historického centra Benátok do kempu v neďalekej Marghere.



Pitva vykonaná u 40-ročného vodiča preukázala, že bol zdravotne v poriadku - bezprostredne po nehode sa totiž objavili špekulácie, že ho počas šoférovania postihla náhla nevoľnosť.



Podľa správ talianskych médií vodič autobusu, ktorý havaroval v sobotu uviedol, že kontrolu nad vozidlom stratil pre náhlu zdravotnú indispozíciu. Ako väčšina pasažierov jeho autobusu, aj on z nej vyšiel s relatívne drobnými poraneniami.