Pri havárii autobusu zahynulo 29 ľudí

Lima 1. septembra (TASR) - Najmenej 29 ľudí zahynulo v utorok pri dopravnej nehode v strednej časti Peru. Autobus zišiel z cesty a zrútil sa do 200 metrov hlbokej priepasti. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Zranenia utrpelo ďalších vyše 20 ľudí. Autobus smeroval z mesta Huánuco v Andách do peruánskeho hlavného mesta Lima. Nehoda sa stala v utorok skoro ráno miestneho času pri meste Chosica. Príčina nešťastia nebola bezprostredne známa.



Vážne dopravné nehody sú v Peru bežné, hodnotí DPA. Dôvodom je prevažne zlý stav miestnych komunikácií.



Medzi obeťami utorkovej havárie bolo jedno dieťa. Celkovo sa v autobuse viezlo 63 ľudí. Pátranie po možných preživších stále pokračuje. Podľa miestnych úradov sa autobus pohyboval "vysokou rýchlosťou", narazil na skalu a zrútil sa do priepasti.



V nedeľu zahynulo 14 ľudí, keď sa dve lode zrazili na peruánskom toku rieky Amazon. Nespresnený počet osôb zostáva nezvestný. Dva dni predtým sa do rokliny zrútil autobus, pričom zahynulo 17 ľudí.