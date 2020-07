Pri havárii autobusu zahynulo vo Vietname 13 niekdajších spolužiakov

Hanoj 26. júla (TASR) - Najmenej 13 ľudí, ktorí sa zišli na stretávke zo strednej školy, zahynulo, keď sa v nedeľu na diaľnici vo Vietname prevrátil autobus. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Pasažieri boli bývalí spolužiaci zo strednej školy v meste Dong Hoi, ktorí cestovali do provincie Quang Binh na stretávku po 30 rokoch.



Vodič pri prudkom odbočení z diaľnice stratil kontrolu nad vozidlom, uviedli miestne médiá.



Z takmer 40 pasažierov zahynulo 13 ľudí a viacero ďalších utrpelo zranenia.



Cestovanie po vietnamských cestách môže byť nebezpečnou záležitosťou. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú tam zranenia v dôsledku dopravných nehôd hlavnou príčinou úmrtí osôb vo veku od 15 do 29 rokov.



Doposiaľ tento rok vo Vietname zahynulo pri dopravných nehodách vyše 3200 ľudí.