Pri havárii holandského lietadla v Chorvátsku zomreli všetci pasažieri

Záhreb 21. mája (TASR) - Všetci pasažieri na palube holandského lietadla, ktoré sa v sobotu zrútilo v chorvátskom pohorí Mala Kapela, zahynuli. S najväčšou pravdepodobnosťou boli traja, ako sa uvádza v letovom pláne. Na mieste nešťastia v odľahlej časti severozápadného Chorvátska to v nedeľu povedala tamojšia polícia a hlavný vyšetrovateľ leteckej havárie. Správu priniesla tlačová agentúra HINA.



Lietadlo letelo zo slovinského mesta Maribor do chorvátskeho prístavného mesta Pula na pobreží Jadranského mora, na juhu polostrova Istria.



Podľa chorvátskej horskej záchrannej služby HGSS zmizlo lietadlo typu Cirrus SR20 G2 z radarov počas letu v sobotu okolo 00.30 h. Do pátrania po troskách stroja v zalesnenom a neprístupnom teréne bol vyslaný tím vyše 120 ľudí, dron a vrtuľník. Vrak nakoniec našli v sobotu krátko po 19.15 h.



Príčina havárie je stále nejasná.