Havarovalo lietadlo americkej námornej pechoty, zahynula celá posádka

Oslo 19. marca (TASR) – Piatkovú haváriu amerického vojenského lietadla V-22B Osprey na severe Nórska, ktoré sa zúčastňuje na cvičeniach NATO, neprežil nikto zo štvorčlennej posádky. Oznámila to v sobotu agentúra AFP odvolaním sa na nórsku armádu.



Podľa vyhlásenia ozbrojených síl tejto škandinávskej krajiny na miesto nešťastia dorazili v sobotu o 01.30 h SEČ príslušníci polície regiónu Nordland. Následne potvrdili, že štvorčlenná americká posádka prišla o život.



Lietadlo V-22B Osprey patriace americkej námornej pechote bolo nahlásené ako nezvestné v piatok večer, keď sa nachádzalo južne od Bodö, hlavného mesta regiónu Nordland, kde malo pristáť krátko pred 18.00 h.



Havarované lietadlo sa zúčastňovalo na cvičeniach NATO Cold Response, ktoré sa od 14. marca do 1. apríla konajú v severnom Nórsku a nesúvisia s ruskou inváziou na Ukrajinu. Zapojené sú do nich aj pozvané krajiny Partnerstva za mier.



Americká námorná pechota už skôr potvrdila správy o "nešťastí" počas cvičení a uviedla, že nórske civilné orgány spustili pátraciu operáciu.



Napätie medzi Ruskom a NATO po invázii Moskvy na Ukrajinu prudko vzrástlo, cvičenia Cold Response, ktoré sa konajú každé dva roky, však boli plánované dávno predtým, ako sa ruská ofenzíva 24. februára začala.