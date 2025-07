Pri havárii lietadla spoločnosti Air India boli vypnuté palivové spína

Naí Dillí 12. júla (TASR) - Tesne pred júnovým pádom lietadla spoločnosti Air India došlo k vypnutiu spínačov kontroly prietoku paliva do motorov. Vyplýva to z predbežnej správy indického Úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd, ktorú zverejnili v sobotu. Zatiaľ nie je jasné, prečo boli spínače vypnuté, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



V 15-stranovej správe sa neuvádzajú konkrétne závery ani určenie viny za nehodu z 12. júna. Podľa dokumentu sa jeden z pilotov v kokpite opýtal druhého, prečo odstavil prívod paliva, a ten mu odpovedal, že to neurobil. Krátko nato lietadlo začalo strmo klesať.



Stroj typu Boeing 787-8 Dreamliner smeroval z mesta Ahmadábád na západe Indie do Londýna. Asi 33 sekúnd po štarte sa zrútil do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadol na budovu študentského internátu.



Na palube sa nachádzalo 242 ľudí – okrem dvoch pilotov a desiatich členov posádky aj 169 indických občanov, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo aj 11 detí.



Haváriu neprežilo 241 ľudí. Jediný preživší, 40-ročný Brit, je hospitalizovaný. Tragédia si vyžiadala aj najmenej 38 obetí medzi ľuďmi nachádzajúcimi sa v internáte.