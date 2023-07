Pri havárii lietadla v Južnej Karolíne zahynulo päť ľudí

Washington 6. júla (TASR) — Pri havárii jednomotorového lietadlo v pobrežnom letovisku Južnej Karolíny zahynulo päť ľudí. Nehoda sa stala ešte v nedeľu, úrady ich počet a totožnosť potvrdili až v stredu. TASR informuje podľa agentúry AP.



Miestni predstavitelia uviedli, že lietadlo po dopade na zem neďaleko golfového ihriska v North Myrtle Beach začalo horieť. Podľa pôvodných informácií z pondelka jedna osoba nehodu prežila. Príčina pádu lietadla zostáva nejasná.



Hlavná zástupkyňa koronera pre okres Horry Tamara Willardová denníku The Myrtle Beach Sun Newsreported povedala, že jedna osoba zomrela krátko po prevoze do regionálnej nemocnice, zatiaľ čo ostatní zomreli pri nehode.



Totožnosť obetí úrady zverejnili v stredu večer, keď najprv informovali ich rodiny. Štyria cestujúci pochádzali z East Orange v štáte New Jersey a mali príbuzných na Jamajke. Pilot pochádzal tiež z New Jersey z mesta Caldwell.