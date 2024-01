Pri havárii lietadla v Karibiku zahynul nemecký herec Christian Oliver

San Juan 5. januára (TASR) - Nemecký herec Christian Oliver známy zo seriálu Kobra 11 zahynul so svojimi dvoma dcérami pri havárii lietadla neďaleko malého súkromného ostrova vo východnom Karibiku. Oznámila to v piatok polícia v ostrovnej krajine Svätý Vincent a Grenadíny. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Lietadlo havarovalo vo štvrtok západne od karibského ostrova Petit Nevis, keď smerovalo na neďaleký ostrov Svätá Lucia, informovala polícia.



Okrem herca zomreli na palube jeho dcéry – Madita Klepserová (10) a Annik Klepserová (12) – a tiež pilot Robert Sachs. Príčina havárie nebola bezprostredne známa.



Christian Oliver (51) sa narodil v nemeckom meste Celle v Dolnom Sasku, vyrastal však vo Frankfurte nad Mohanom. Po maturite odišiel študovať herectvo do Los Angeles. Počas hereckej kariéry sa predstavil vo viacerých filmoch ako Speed Racer (2008) či Berlínske sprisahanie (2006). Slovenskí diváci ho mohli poznať z nemeckého seriálu Kobra 11, kde stvárnil rolu komisára Jana Richtera.