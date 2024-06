Pri havárii lietadla zomrel William Anders, astronaut z Apolla 8

Washington 8. júna (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel v piatok bývalý americký astronaut William "Bill" Anders, člen posádky Apolla 8, ktorá ako prvá obletela Mesiac. Zahynul pri havárii malého lietadla. TASR informuje podľa agentúr AP, DPA a webovej stránky stanice BBC.



Nehoda sa stala severozápadne od mesta Seattle v americkom štáte Washington na severozápade USA. Lietadlo, ktoré Anders pilotoval, sa zrútilo do mora, uviedli americké médiá s odvolaním sa na Andersovho syna. Na palube bol sám a úrady nešťastie vyšetrujú. Išlo o lietadlo typu Beechcraft A A 45 známe aj pod označením T-34., píše BBC s odvolaním sa na americké úrady.



Veliteľ misie Apollo 8 Frank Borman, Anders a pilot veliteľského modulu Jim Lovell sa v decembri 1968 ako prví ľudia dostali na obežnú dráhu Mesiaca a mali možnosť pozorovať jeho odvrátenú stranu. Anders počas letu zhotovil fotografiu Zeme, ktorá vychádzala nad mesačný horizont.



Táto snímka, "Earthrise", po zverejnení zmenila pohľad ľudstva na našu planétu, píše DPA. Stala sa symbolom krehkosti Zeme a niektorí ju považujú za začiatok dnešných hnutí za ochranu životného prostredia.



"Absolvovali sme celú túto cestu, aby sme skúmali Mesiac a najdôležitejšia vec, ktorú sme objavili, bola Zem," uviedol Anders v súvislosti s touto udalosťou, píše BBC.



Šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson na sociálnej sieti X uviedol, že Anders poskytol ľudstvu jeden z "najhlbších" darov, aký môže astronaut priniesť.



Apollo 8 odštartovalo z Kennedyho vesmírneho strediska v americkom štáte Florida 21. decembra 1968 a návratový modul dosadol do vôd Tichého oceána 27. decembra. Títo astronauti ako prví ľudia strávili Vianoce vo vesmíre - s horúcim kakaom, sušienkami, kuracím mäsom či pomarančovým džúsom, píše DPA.



William Alison Anders sa narodil v roku 1933 v Hongkongu, kde jeho otec slúžil ako príslušník amerického vojenského námorníctva (US Navy). Neskôr (William) vyrastal v Kalifornii. Študoval na námornej akadémii a pôsobil vo vzdušných silách USA. Za kozmonauta bol vybraný v roku 1963.



Po skončení kariéry v NASA pôsobil ako poradca amerického prezidenta a vyslanec USA v Nórsku. V poslednom období žil na súostroví San Juan Islands pri severozápadnom pobreží USA. Bol ženatý a mal šesť detí.