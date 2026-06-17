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Pri havárii malého lietadla na diaľnici v Texase zahynul jeden človek
Lietadlo sa zrútilo krátko po 22.00 h miestneho času neďaleko texasko-mexických hraníc, narazilo do zvodidiel a začalo horieť, uviedol vyšetrovateľ z policajného oddelenia v Larede.
Autor TASR
Austin 17. júna (TASR) - Na diaľnici v meste Laredo v americkom štáte Texas sa v utorok večer zrútilo malé súkromné lietadlo so šiestimi pasažiermi, oznámili miestne úrady. Pri nehode prišiel o život jeden človek, uviedla polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lietadlo sa zrútilo krátko po 22.00 h miestneho času neďaleko texasko-mexických hraníc, narazilo do zvodidiel a začalo horieť, uviedol vyšetrovateľ z policajného oddelenia v Larede. Diaľnicu následne uzavreli v oboch smeroch.
Presná príčina havárie zatiaľ nie je známa. Riaditeľ medzinárodného letiska v Larede Gilberto Sanchez pre miestnu televíziu uviedol len toľko, že lietadlo malo mechanickú poruchu. Bližšie informácie však neposkytol.
Spoločnosť FlightAware, ktorá sa zaoberá sledovaním leteckej dopravy a zberom údajov, uviedla, že išlo o dvojmotorové lietadlo typu Cessna Citation Latitude, ktoré štartovalo z medzinárodného letiska Los Cabos v Mexiku.
Lietadlo sa zrútilo krátko po 22.00 h miestneho času neďaleko texasko-mexických hraníc, narazilo do zvodidiel a začalo horieť, uviedol vyšetrovateľ z policajného oddelenia v Larede. Diaľnicu následne uzavreli v oboch smeroch.
Presná príčina havárie zatiaľ nie je známa. Riaditeľ medzinárodného letiska v Larede Gilberto Sanchez pre miestnu televíziu uviedol len toľko, že lietadlo malo mechanickú poruchu. Bližšie informácie však neposkytol.
Spoločnosť FlightAware, ktorá sa zaoberá sledovaním leteckej dopravy a zberom údajov, uviedla, že išlo o dvojmotorové lietadlo typu Cessna Citation Latitude, ktoré štartovalo z medzinárodného letiska Los Cabos v Mexiku.