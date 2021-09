Pri havárii malého lietadla neďaleko Prahy zahynuli dvaja ľudia

Praha 4. septembra (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli pri páde malého lietadla, ktoré sa zrútilo v sobotu popoludní do poľa pri obci Žilina vzdialenej zhruba 30 kilometrov západne od Prahy. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



"Dvadsať minút po 14.00 h sme prijali oznámenie o páde malého lietadla do neobývanej oblasti neďaleko obce Žilina," povedala policajná hovorkyňa Lucie Nováková.



Obaja pasažieri zostali podľa hovorkyne záchranárov Petry Homolovej po páde zakliesnení v lietadle. "Po ich vyslobodení privolaný lekár konštatoval smrť," dodala. Príčinu nešťastia vyšetruje polícia.



K podobnému nešťastiu došlo nedávno aj na severozápade ČR, kde 27. augusta pri páde malého motorového lietadla na letisku Braňany pri meste Most zahynuli dvaja ľudia. Medzi obeťami bola aj maloletá osoba.