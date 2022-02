Pri havárii malého lietadla zahynulo sedem ľudí, z toho päť turistov

Lima 5. februára (TASR) - Sedem ľudí vrátane piatich turistov a dvoch členov posádky zahynulo v piatok pri havárii malého lietadla v Peru. Jednomotorová Cessna 206 spoločnosti Aerosantos sa zrútila krátko po štarte z malého letiska v meste Nazca, oznámilo tamojšie ministerstvo dopravy.



Lietadlo viezlo pasažierov na vyhliadkový let, ktorého cieľom boli slávne geoglyfy (výtvarné motívy vytvorené na zemskom povrchu, zreteľné len z výšky) na planine Nazca. Medzi mŕtvymi turistami sú dve osoby z Čile a tri osoby z Holandska, potvrdil podľa tlačovej agentúry AFP úrad civilnej obrany v meste Nazca.



Lietadlo po dopade na okraj cesty vybuchlo a pohltili ho plamene; telá obetí boli spálené na nepoznanie. Príčinu nešťastia bude vyšetrovať peruánsky rezort dopravy.



Z predmetného Letiska Marie Reicheovej štartujú desiatky lietadiel, ktoré vozia turistov - najmä cudzincov - ponad zmienené geoglyfy. Tie sú od roku 1994 lokalitou Svetového dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).



Súbor gigantických obrazcov bol vytvorený v púštnej oblasti zhruba 350 kilometrov južne od peruánskeho hlavného mesta Lima.



Geoglyfy sú datované do obdobia 500 rokov pred n. l. až do roku 500 po Kristovi. Zobrazujú zvieratá, rastliny, imaginárne bytosti či geometrické tvary. Predpokladá sa, že mali rituálnu astronomickú funkciu alebo slúžili ako kalendár.