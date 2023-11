Pri havárii vojenského lietadla v Stredozemnom mori zahynulo päť osôb

Washington 12. novembra (TASR) - Päť príslušníkov amerických ozbrojených síl zahynulo pri havárii vojenského lietadla, ktoré sa počas cvičenia zrútilo do Stredozemného mora. Oznámilo to v nedeľu Velenie americkej armády v Európe (EUCOM). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



EUCOM nešpecifikovalo typ lietadla ani miesto, odkiaľ letelo, ale Spojené štáty vyslali do oblasti útočnú skupinu vojenských plavidiel - zahŕňajúcu lietadlovú loď - v rámci úsilia zabrániť tomu, aby vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas prerástla do širšieho regionálneho konfliktu.



"Počas rutinného nácviku dopĺňania paliva vo vzduchu došlo k nehode amerického vojenského lietadla s piatimi osobami na palube. Lietadlo sa zrútilo do Stredozemného mora, pričom všetci piati príslušníci armády zahynuli," uvádza EUCOM vo vyhlásení k nehode, ku ktorej došlo v piatok 10. novembra.



Americký prezident Joe Biden vzdal hold obetiam, ktoré, ako poznamenal, zomreli počas víkendu, keď si Američania každoročne uctievajú svojich vojnových veteránov.



Washington urýchlene poskytol Izraelu vojenskú podporu a zvýšil svoje sily v regióne - vrátane lietadlovej lode USS Gerald R. Ford a ďalších vojnových lodí - po tom, ako radikáli z Hamasu uskutočnili 7. októbra šokujúci cezhraničný útok z Pásma Gazy, pri ktorom podľa izraelských predstaviteľov zahynulo približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov.



Izraelská armáda odpovedala neúprosným leteckým, pozemným a námorným útokom na Pásmo Gazy, ktorý si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadal už viac ako 11.000 mŕtvych.



V uplynulých rokoch došlo k viacerým haváriám amerických vojenských lietadiel vrátane supermoderného viacúčelového stíhacieho lietadla F-35 Lightning II, ktoré sa zrútilo v septembri, pričom pilot sa dokázal katapultovať.



V marci sa počas nočnej výcvikovej misie v štáte Kentucky zrútili dva vrtuľníky americkej armády a zahynulo deväť vojakov. Vlani zahynuli štyria príslušníci americkej Námornej pechoty (USMC) počas cvičenia NATO v Nórsku, keď sa zrútil ich viacúčelový konvertoplán V-22 Osprey.