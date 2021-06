Pri havárii vojenského vrtuľníka v Rusku zahynuli traja ľudia

Petrohrad 25. júna (TASR) - Traja ľudia zahynuli pri havárii ruského vojenského vrtuľníka, ktorý sa vo štvrtok večer zrútil počas cvičného letu neďaleko mesta Petrohrad. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Viacúčelový vrtuľník typu Mil Mi-8 patriaci Ruskej národnej garde (Rosgvardia) mal na palube trojčlennú posádku, z ktorej nikto neprežil, oznámil hovorca zmienených vojenských síl, ktorého citoval internetový spravodajský portál Fontanka.



Nešťastie sa stalo v Leningradskej oblasti na severozápade Ruska. Príčina havárie nebola bezprostredne známa, do úvahy však prichádza mechanická porucha, dopĺňa tlačová agentúra DPA.



Na zemi nedošlo k zraneniam žiadnych osôb, pričom posádka spravila všetko pre to, aby stroj nedopadol do obývanej zóny.