Pri havárii vrtuľníka na Aljaške zahynul najbohatší Čech P. Kellner

Anchorage 29. marca (TASR) - Pri havárii vrtuľníka na Aljaške zomrel najbohatší Čech Petr Kellner. V nedeľu o tom informovali agentúra AP a americký denník The New York Times. Správu v pondelok potvrdil aj hovorca finančnej skupiny PPF, ktorej 56-ročný Kellner šéfoval, píše spravodajský portál českej televízie ČT24.



Pri nehode, ku ktorej podľa AP došlo ešte v sobotu tamojšieho času, zahynuli ďalší štyria ľudia vrátane pilota vrtuľníka. Jednu osobu vo vážnom, no stabilizovanom stave hospitalizovali v nemocnici v aljašskom meste Anchorage, informuje AP s odvolaním sa na tamojšiu štátnu políciu.



Medzi obeťami sú okrem Kellnera aj ďalší Čech Benjamin Larochaix (50), a tiež traja Američania Gregory Harms (52), Sean McMannany (38) a pilot Zachary Russel (33), informovala v nedeľu aljašská polícia.



Podľa AP sa nešťastie stalo počas letu na ľadovec Knik východne od Anchorage, ktorý sa chystala skupina zlyžovať. Príčina nehody je podľa agentúry nateraz predmetom vyšetrovania.



Aljašská záchranná služba dostala správu o zmiznutí vrtuľníka v sobotu o 22.00 h tamojšieho času.



Kellnerova skupina PPF vlani v októbri prevzala mediálnu spoločnosť Central European Media Enterprises (CME), ktorá prevádzkuje 30 televíznych staníc v strednej a východnej Európe, medzi nimi aj slovenskú televíziu Markíza.