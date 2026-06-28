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Pri havárii vrtuľníka v Saudskej Arábii zahynulo 14 ľudí
Príčina havárie nebola bezprostredne známa a je predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
Rijád 28. júna (TASR) - Havária vrtuľníka štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco si na východe Saudskej Arábie vyžiadala 14 obetí, informovala v nedeľu s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo energetiky oficiálna tlačová agentúra SPA. TASR správu prevzala od agentúry AFP.
„Pri nehode zahynulo všetkých 14 pasažierov, všetci občania Saudskej Arábie,“ napísala SPA. Príčina havárie nebola bezprostredne známa a je predmetom vyšetrovania. Helikoptéra sa zrútila okolo 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ) pri meste Ras Tanura na východe krajiny.
Vrtuľník patril firme Saudi Aramco, najväčšej ropnej spoločnosti na svete, ktorej väčšinovým vlastníkom je Saudská Arábia.
„Pri nehode zahynulo všetkých 14 pasažierov, všetci občania Saudskej Arábie,“ napísala SPA. Príčina havárie nebola bezprostredne známa a je predmetom vyšetrovania. Helikoptéra sa zrútila okolo 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ) pri meste Ras Tanura na východe krajiny.
Vrtuľník patril firme Saudi Aramco, najväčšej ropnej spoločnosti na svete, ktorej väčšinovým vlastníkom je Saudská Arábia.