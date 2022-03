Pri havárii vrtuľníka v KDR zahynuli príslušníci mierových síl OSN

New York/Islamabad 30. marca (TASR) - Osem príslušníkov mierovej vojenskej misie OSN zahynulo v utorok pri havárii vrtuľníka na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej bolo medzi obeťami šesť príslušníkov mierových síl z Pakistanu, jeden z Ruska a jeden zo Srbska.



"Počas prieskumnej misie v KDR havaroval vrtuľník typu Aérospatiale SA 330 Puma. Presná príčina havárie sa zatiaľ nezistila," uvádza sa vo vyhlásení pakistanskej armády.



Haváriu potvrdil aj úrad generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý zverejnil aj národnosť všetkých ôsmich obetí, príslušníkov stabilizačnej misie OSN v KDR (MONUSCO).



Vojenské úrady v nepokojnej provincii Severné Kivu uviedli, že vrtuľník zostrelili povstalci zo skupiny M23. Tí to však odmietli a zodpovednosť za pád vrtuľníka naopak pripísali konžskej armáde.



Vrtuľník s príslušníkmi misie OSN totiž vykonával prieskumný let v oblasti Rutshuru v provincii Severné Kivu, kde prebiehajú boje medzi ozbrojencami z M23 a vládnymi jednotkami.