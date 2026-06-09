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Pri Hormuzskom prielive sa zrútil americký vrtuľník
Nebolo spočiatku známe, či bol americký vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému, uvádza NYT.
Autor TASR,aktualizované
Teherán 9. júna (TASR) - Neďaleko Hormuzského prielivu sa v pondelok zrútil vrtuľník Apache armády Spojených štátov a dvaja členovia jeho posádky boli bezpečne zachránení. Informáciu priniesol s odvolaním sa na dva zdroje denník The New York Times (NYT), píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Nebolo spočiatku známe, či bol americký vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému, uvádza NYT. Biely dom, americké ministerstvo zahraničia ani armáda USA bezprostredne na na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie nereagovali.
Washington 9. júna (TASR) - Piloti amerického vrtuľníka Apache, ktorý sa v pondelok zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, sú v poriadku a v bezpečí, uviedol prezident Donald Trump v New Yorku po zápase Národnej basketbalovej asociácie (NBA). Vyhlásil tiež, že rokovania s Iránom o uzavretí dohody prebiehajú „veľmi dobre“, informuje TASR podľa televízie Sky News.
Okolnosti nehody vrtuľníka americkej armády zostávajú nateraz nejasné, zdôrazňuje agentúra AP. Informáciu ako prvý priniesol s odvolaním sa na dva zdroje denník The New York Times (NYT). Iránske štátne médiá incident potvrdili bez ďalších podrobností.
Okrem zdravotného stavu pilotov Trump potvrdil, že hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Dodal, že Izrael a Irán na seba nebudú útočiť aspoň týždeň.
„Dostal ranu (Netanjahu - pozn. TASR) a vrátil ju, a ja mu to nemôžem zazlievať,“ poznamenal Trump. „Ale ranu dostal, úder vrátil a teraz to ukončili. Takže sa jednoducho nechajú na pokoji ešte asi týždeň alebo tak nejako,“ pokračoval.
Americký prezident potvrdil, že Spojené štáty sa nachádzajú „v záverečnej fáze toho, čo bude veľmi, veľmi dobrá dohoda, ktorá v žiadnom prípade, v žiadnej forme ani v žiadnej podobe nedovolí jadrové zbrane“.
„A Hormuzský prieliv sa otvorí hneď. Otvorí sa ihneď po podpísaní, čo by mohlo byť o dva alebo tri dni,“ skonštatoval.
Trumpove vyjadrenia prišli v čase, kedy sa Blízky východ spamätáva z pondelkových vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom. Podľa agentúry AP to bola doteraz najväčšia rana pre krehké prímerie, ktoré na Blízkom východe platí od apríla.
Nebolo spočiatku známe, či bol americký vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému, uvádza NYT. Biely dom, americké ministerstvo zahraničia ani armáda USA bezprostredne na na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie nereagovali.
Trump: Piloti zrúteného vrtuľníka sú v poriadku, rokovania s Iránom pokračujú
Washington 9. júna (TASR) - Piloti amerického vrtuľníka Apache, ktorý sa v pondelok zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, sú v poriadku a v bezpečí, uviedol prezident Donald Trump v New Yorku po zápase Národnej basketbalovej asociácie (NBA). Vyhlásil tiež, že rokovania s Iránom o uzavretí dohody prebiehajú „veľmi dobre“, informuje TASR podľa televízie Sky News.
Okolnosti nehody vrtuľníka americkej armády zostávajú nateraz nejasné, zdôrazňuje agentúra AP. Informáciu ako prvý priniesol s odvolaním sa na dva zdroje denník The New York Times (NYT). Iránske štátne médiá incident potvrdili bez ďalších podrobností.
Okrem zdravotného stavu pilotov Trump potvrdil, že hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Dodal, že Izrael a Irán na seba nebudú útočiť aspoň týždeň.
„Dostal ranu (Netanjahu - pozn. TASR) a vrátil ju, a ja mu to nemôžem zazlievať,“ poznamenal Trump. „Ale ranu dostal, úder vrátil a teraz to ukončili. Takže sa jednoducho nechajú na pokoji ešte asi týždeň alebo tak nejako,“ pokračoval.
Americký prezident potvrdil, že Spojené štáty sa nachádzajú „v záverečnej fáze toho, čo bude veľmi, veľmi dobrá dohoda, ktorá v žiadnom prípade, v žiadnej forme ani v žiadnej podobe nedovolí jadrové zbrane“.
„A Hormuzský prieliv sa otvorí hneď. Otvorí sa ihneď po podpísaní, čo by mohlo byť o dva alebo tri dni,“ skonštatoval.
Trumpove vyjadrenia prišli v čase, kedy sa Blízky východ spamätáva z pondelkových vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom. Podľa agentúry AP to bola doteraz najväčšia rana pre krehké prímerie, ktoré na Blízkom východe platí od apríla.