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Pri Hormuzskom prielive zasiahli viacero plavidiel
Iránska armáda vydala varovanie, aby lode nevyužívali „falošné americké trasy“.
Autor TASR
Teherán 17. novembra (TASR) - V Hormuzskom prielive a jeho okolí bolo v uplynulých dňoch zasiahnutých viacero plavidiel. Iránska armáda zároveň vydala varovanie, aby lode nevyužívali „falošné americké trasy“. Teherán tiež tvrdí, že nad prielivom zostrelil dva americké drony. TASR o tom píše podľa utorňajšej správy agentúry AFP a televízie al-Džazíra.
Britská agentúra pre námornú bezpečnosť Vanguard uviedla, že v pondelok bol počas plavby cez Hromuzský prieliv zasiahnutý tanker Tara Gas plaviaci sa pod panamskou vlajkou. Útok vyradil loď z prevádzky a spôsobil požiar v strojovni, posádka je v poriadku a v bezpečí.
V pondelok bol zasiahnutý aj tanker On Phoenix plaviaci sa taktiež pod vlajkou Panamy. Loď zasiahol neidentifikovaný projektil asi tri námorné míle od pobrežia Ománu.
Ďalšie bližšie nešpecifikované plavidlá narazili podľa iránskych Islamských revolučných gárd na míny. „Lode, ktoré porušia pravidlá a budú sa plaviť južnou, nepovolenou trasou Hormuzského prielivu, sú vystavené železnej a ohnivej stene mín,“ uviedlo námorníctvo gárd, podľa ktorého dvom lodiam poskytovali krytie americké lietadlá.
Od začiatku vojny na Blízkom východe Irán výrazne obmedzil lodnú dopravu v strategickom Hormuzskom prielive, pričom tam bežne útočí na lode, ktoré obviňuje z tranzitu po nepovolenej trase. USA v reakcii zaviedli blokádu iránskych prístavov a začali tankery usmerňovať.
Britská agentúra pre námornú bezpečnosť Vanguard uviedla, že v pondelok bol počas plavby cez Hromuzský prieliv zasiahnutý tanker Tara Gas plaviaci sa pod panamskou vlajkou. Útok vyradil loď z prevádzky a spôsobil požiar v strojovni, posádka je v poriadku a v bezpečí.
V pondelok bol zasiahnutý aj tanker On Phoenix plaviaci sa taktiež pod vlajkou Panamy. Loď zasiahol neidentifikovaný projektil asi tri námorné míle od pobrežia Ománu.
Ďalšie bližšie nešpecifikované plavidlá narazili podľa iránskych Islamských revolučných gárd na míny. „Lode, ktoré porušia pravidlá a budú sa plaviť južnou, nepovolenou trasou Hormuzského prielivu, sú vystavené železnej a ohnivej stene mín,“ uviedlo námorníctvo gárd, podľa ktorého dvom lodiam poskytovali krytie americké lietadlá.
Od začiatku vojny na Blízkom východe Irán výrazne obmedzil lodnú dopravu v strategickom Hormuzskom prielive, pričom tam bežne útočí na lode, ktoré obviňuje z tranzitu po nepovolenej trase. USA v reakcii zaviedli blokádu iránskych prístavov a začali tankery usmerňovať.