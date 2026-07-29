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Pri horúčavách vo Francúzsku hrozí posilnenie obrovského požiaru
V utorok nariadili úrady v Gironde evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických oblastí pozdĺž francúzskeho atlantického pobrežia.
Autor TASR
Paríž 29. júla (TASR) - Hasiči na juhozápade Francúzska bojujú s obrovským požiarom na ploche štvornásobne väčšej než je metropola Paríž a čelia extrémnym horúčavám, ktoré by podľa predpovedí mali v stredu presiahnuť 40 stupňov Celzia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Vlna horúčav a očakávaný vietor by mohli skomplikovať postup pri hasení požiaru, ktorý už vyhnal z domovov 220.000 obyvateľov, uviedli úrady v departemente Gironde v okolí mesta Bordeaux.
Tamojšie úrady v stredajšej rannej zvodke o nasadení hasičov uviedli, že situácia počas noci bola „pokojná“ a požiar sa nerozšíril. Stále však nie je pod kontrolou ani týždeň po jeho vypuknutí. Nastupujúce vysoké teploty a vietor navyše opäť zvyšujú riziko, že plamene zosilnejú.
V utorok nariadili úrady v Gironde evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických oblastí pozdĺž francúzskeho atlantického pobrežia. Týmto krokom sa rozšírila operácia, ktorá je pravdepodobne najväčšou evakuáciou v histórii Francúzska v mierových časoch, píše AP.
„Situácia zostáva komplikovaná. To je jasné. Ešte nie sme z najhoršieho vonku,“ vyhlásila v utorok večer prefektka Gironde Sophie Brocasová. Zároveň dala povolenie na návrat domov pre 60.000 evakuovaných ľudí z troch predmestí Bordeaux, ktoré oheň nezasiahol.
V celom Francúzsku a Španielsku vyhnali obrovské lesné požiare z domovov a dovolenkových nehnuteľností približne 330.000 ľudí. V čase najväčšej intenzity vytvoril požiar v Gironde gigantický čierny búrkový mrak, ktorý vytváral blesky, prudký vietor a spôsoboval nové požiare. Tento fenomén, známy ako oblak pyrocumulonimbus, bol vo Francúzsku zaznamenaný vôbec po prvý raz.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že tento rok vo Francúzsku zhorelo už viac než 1160 štvorcových kilometrov územia. Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom sveta, pričom teplota tu stúpa viac než dvojnásobne rýchlejšie oproti globálnemu priemeru, uvádza európska klimatická služba Copernicus. Západná Európa zaznamenala svoj najteplejší jún v histórii meraní, keď extrémne horúčavy a plošné sucho prispeli k šíreniu a zintenzívneniu požiarov práve vo Francúzsku a Španielsku.
Vlna horúčav a očakávaný vietor by mohli skomplikovať postup pri hasení požiaru, ktorý už vyhnal z domovov 220.000 obyvateľov, uviedli úrady v departemente Gironde v okolí mesta Bordeaux.
Tamojšie úrady v stredajšej rannej zvodke o nasadení hasičov uviedli, že situácia počas noci bola „pokojná“ a požiar sa nerozšíril. Stále však nie je pod kontrolou ani týždeň po jeho vypuknutí. Nastupujúce vysoké teploty a vietor navyše opäť zvyšujú riziko, že plamene zosilnejú.
V utorok nariadili úrady v Gironde evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických oblastí pozdĺž francúzskeho atlantického pobrežia. Týmto krokom sa rozšírila operácia, ktorá je pravdepodobne najväčšou evakuáciou v histórii Francúzska v mierových časoch, píše AP.
„Situácia zostáva komplikovaná. To je jasné. Ešte nie sme z najhoršieho vonku,“ vyhlásila v utorok večer prefektka Gironde Sophie Brocasová. Zároveň dala povolenie na návrat domov pre 60.000 evakuovaných ľudí z troch predmestí Bordeaux, ktoré oheň nezasiahol.
V celom Francúzsku a Španielsku vyhnali obrovské lesné požiare z domovov a dovolenkových nehnuteľností približne 330.000 ľudí. V čase najväčšej intenzity vytvoril požiar v Gironde gigantický čierny búrkový mrak, ktorý vytváral blesky, prudký vietor a spôsoboval nové požiare. Tento fenomén, známy ako oblak pyrocumulonimbus, bol vo Francúzsku zaznamenaný vôbec po prvý raz.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že tento rok vo Francúzsku zhorelo už viac než 1160 štvorcových kilometrov územia. Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom sveta, pričom teplota tu stúpa viac než dvojnásobne rýchlejšie oproti globálnemu priemeru, uvádza európska klimatická služba Copernicus. Západná Európa zaznamenala svoj najteplejší jún v histórii meraní, keď extrémne horúčavy a plošné sucho prispeli k šíreniu a zintenzívneniu požiarov práve vo Francúzsku a Španielsku.