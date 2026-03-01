Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri hradbách v Jeruzaleme zneškodnili hlavicu iránskej rakety

Dubaj - Ľudia sledujú ako plamene a čierny dym stúpajú zo skladu v priemyselnej zóne Šarjah City počas odvetného útoku Iránu v Dubaji 1. marca 2026. V nedeľu ráno bolo v mestách v Perzskom zálive – v Dubaji, Dauhe a Manáme – počuť nové explózie po tom, ako Irán spustil ďalšie kolo odvety za útoky USA a Izraela. Reportéri AFP zaznamenali explózie v Spojených arabských emirátoch, v Katare i v Bahrajne, píše TASR. Foto: TASR/AP

Podľa dostupných záberov raketa cieľ nezasiahla priamo a časť materiálu z nej vo forme úlomkov dopadla na zem - zrejme po zachytení alebo čiastočnom zničení izraelskou protivzdušnou obranou.

Jeruzalem 1. marca (TASR) - Hlavica iránskej rakety dopadla v sobotu len niekoľko desiatok metrov od hranice Starého mesta v Jeruzaleme, uviedla v nedeľu izraelská polícia citovaná webom The Times of Israel (TOI).

Podľa polície bolo krátko po začiatku americko-izraelských útokov na Irán z daného miesta počuť explóziu a následne odtiaľ začal stúpať aj stĺp dymu. Izraelská polícia a jej pyrotechnici danú lokalitu preskúmali a našli hlavicu iránskej balistickej rakety, ako aj rozptýlené zápalné a výbušné materiály.

Podľa dostupných záberov raketa cieľ nezasiahla priamo a časť materiálu z nej vo forme úlomkov dopadla na zem - zrejme po zachytení alebo čiastočnom zničení izraelskou protivzdušnou obranou. Hlavicu následne zneškodnili pyrotechnici jeruzalemskej polície.

Ako spresnil TOI, miesto dopadu hlavice sa nachádzalo v blízkosti amfiteátra známeho ako Sultánov kúpeľ pod západnými hradbami Starého Mesta, len pár desiatok metrov západne od Starého mesta a menej než kilometer od Chrámovej hory.

Jeruzalem, najmä jeho Staré mesto, je posvätným miestom pre tri abrahámovské náboženstvá - judaizmus, kresťanstvo a islam. Okrem Západného múru a Chrámovej hory sa tam nachádza aj mešita al-Aksá či Chrám Božieho hrobu.

Veliteľ jeruzalemskej polície Dvir Tamir upozornil, že keby hlavica dopadla len o pár stoviek metrov ďalej, mohlo dôjsť k tragédii, najmä ak by boli spomínané pútnické miesta plné veriacich a návštevníkov.
