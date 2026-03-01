< sekcia Zahraničie
Pri hradbách v Jeruzaleme zneškodnili hlavicu iránskej rakety
Podľa dostupných záberov raketa cieľ nezasiahla priamo a časť materiálu z nej vo forme úlomkov dopadla na zem - zrejme po zachytení alebo čiastočnom zničení izraelskou protivzdušnou obranou.
Autor TASR
Jeruzalem 1. marca (TASR) - Hlavica iránskej rakety dopadla v sobotu len niekoľko desiatok metrov od hranice Starého mesta v Jeruzaleme, uviedla v nedeľu izraelská polícia citovaná webom The Times of Israel (TOI).
Podľa polície bolo krátko po začiatku americko-izraelských útokov na Irán z daného miesta počuť explóziu a následne odtiaľ začal stúpať aj stĺp dymu. Izraelská polícia a jej pyrotechnici danú lokalitu preskúmali a našli hlavicu iránskej balistickej rakety, ako aj rozptýlené zápalné a výbušné materiály.
Podľa dostupných záberov raketa cieľ nezasiahla priamo a časť materiálu z nej vo forme úlomkov dopadla na zem - zrejme po zachytení alebo čiastočnom zničení izraelskou protivzdušnou obranou. Hlavicu následne zneškodnili pyrotechnici jeruzalemskej polície.
Ako spresnil TOI, miesto dopadu hlavice sa nachádzalo v blízkosti amfiteátra známeho ako Sultánov kúpeľ pod západnými hradbami Starého Mesta, len pár desiatok metrov západne od Starého mesta a menej než kilometer od Chrámovej hory.
Jeruzalem, najmä jeho Staré mesto, je posvätným miestom pre tri abrahámovské náboženstvá - judaizmus, kresťanstvo a islam. Okrem Západného múru a Chrámovej hory sa tam nachádza aj mešita al-Aksá či Chrám Božieho hrobu.
Veliteľ jeruzalemskej polície Dvir Tamir upozornil, že keby hlavica dopadla len o pár stoviek metrov ďalej, mohlo dôjsť k tragédii, najmä ak by boli spomínané pútnické miesta plné veriacich a návštevníkov.
Podľa polície bolo krátko po začiatku americko-izraelských útokov na Irán z daného miesta počuť explóziu a následne odtiaľ začal stúpať aj stĺp dymu. Izraelská polícia a jej pyrotechnici danú lokalitu preskúmali a našli hlavicu iránskej balistickej rakety, ako aj rozptýlené zápalné a výbušné materiály.
Podľa dostupných záberov raketa cieľ nezasiahla priamo a časť materiálu z nej vo forme úlomkov dopadla na zem - zrejme po zachytení alebo čiastočnom zničení izraelskou protivzdušnou obranou. Hlavicu následne zneškodnili pyrotechnici jeruzalemskej polície.
Ako spresnil TOI, miesto dopadu hlavice sa nachádzalo v blízkosti amfiteátra známeho ako Sultánov kúpeľ pod západnými hradbami Starého Mesta, len pár desiatok metrov západne od Starého mesta a menej než kilometer od Chrámovej hory.
Jeruzalem, najmä jeho Staré mesto, je posvätným miestom pre tri abrahámovské náboženstvá - judaizmus, kresťanstvo a islam. Okrem Západného múru a Chrámovej hory sa tam nachádza aj mešita al-Aksá či Chrám Božieho hrobu.
Veliteľ jeruzalemskej polície Dvir Tamir upozornil, že keby hlavica dopadla len o pár stoviek metrov ďalej, mohlo dôjsť k tragédii, najmä ak by boli spomínané pútnické miesta plné veriacich a návštevníkov.