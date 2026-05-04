Pri hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom našli telá migrantov
Chorvátsko je kľúčovou krajinou pri tranzite nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy po takzvanej balkánskej trase.
Autor TASR
Záhreb 4. mája (TASR) - Štyroch migrantov našli mŕtvych v Chorvátsku v blízkosti hraníc so Slovinskom, kým dvoch ďalších hospitalizovali vo vážnom stave po tom, ako boli prevážaní vo vozidle „v nehumánnych podmienkach“, uviedla v pondelok chorvátska polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Polícia našla v blízkosti chorvátskej dediny Donje Prilišče, približne 70 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Záhreb, ďalších 13 osôb, ktoré boli následne prevezené do detenčného centra.
Skupinu podľa polície na chorvátsko-slovinských hraniciach vyložil neznámy prevádzač, ktorý ušiel. Príčinu úmrtia štyroch osôb zatiaľ neuviedla, vyšetrovanie prípadu však pokračuje.
Chorvátsko je kľúčovou krajinou pri tranzite nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy po takzvanej balkánskej trase, pripomína AFP.
Tento rok zahynul aj muž z Číny po tom, ako plavidlo s migrantmi na palube stroskotalo na rieke na ceste z Bosny a Hercegoviny do Chorvátska. Minulý mesiac zase z močiara na chorvátsko-slovinskej hranici zachránili celkovo 30 ľudí.
V roku 2025 využilo balkánsku trasu viac než 25.000 ľudí, vyplýva z údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zase uvádza, že od roku 2014 bolo hlásených viac ako 400 mŕtvych alebo nezvestných pri pokuse o prechod touto trasou. Migranti, ktorí sa ju snažia využiť, sú podrobení prísnym hraničným kontrolám, čo ich často núti riskovať pri prechode cez nebezpečný terén, aby sa vyhli odhaleniu, uvádza IOM.
