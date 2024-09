Pri hraniciach Libanonu so Sýriou sa tvoria kolóny áut s utečencami

Bejrút 24. septembra (TASR) - Libanonské úrady evidujú najmenej 16.500 ľudí, ktorí v posledných dňoch opustili svoje domovy na juhu Libanonu a v údolí Bikáa, kde sa nachádzajú terče útokov izraelského letectva v ich ofenzíve proti proiránskemu hnutiu Hizballáh. Ako dočasné útočisko pre presídlencov bolo vyčlenených asi 150 školských budov, napísal libanonský spravodajský web L'Orient-Le Jour citovaný agentúrou TASR.



Agentúra AP uviedla, že niektoré z vysídlených rodín strávili noc na utorok v školách v Bejrúte a v pobrežnom meste Sidon. Keďže hotely boli obsadené alebo ceny izieb presahovali finančné možnosti presídlencov, mnohí ľudia spali v autách, v parkoch alebo na pobreží.



V príspevkoch na sociálnych sieťach množstvo ľudí ponúka presídlencom svoje voľné byty alebo izby vo svojich domoch. Na nevyužívanej čerpacej stanici v Bejrúte zriadili kuchyňu, v ktorej sa varilo jedlo pre vysídlencov, dodala AP.



Vo východolibanonskom meste Baalbek sa v očakávaní ďalšieho kola úderov v utorok pred pekárňami a na čerpacích staniciach tvorili rady, pretože ľudia sa chceli zásobiť základnými potravinami a pohonnými hmotami.



Na hraničnom priechode so Sýriou medzičasom vznikli dopravné zápchy v dôsledku úteku ľudí z Libanonu do susednej krajiny, uviedla AP.



Najnovšia eskalácia bojov medzi izraelskou armádou a Hizballáhom v Libanone si za necelé dva dni vyžiadala takmer 560 obetí. Ide o najvyššiu dennú bilanciu obetí od vojny, ktorú Izrael a Hizballáh viedli v roku 2006.



Pondelková eskalácia nastala po mimoriadne intenzívnych delostreleckých prestrelkách počas uplynulej nedele, keď Hizballáh na sever Izraela vypustil okolo 150 rakiet a dronov.



Šlo o reakciu Hizballáhu na zabitie desiatok príslušníkov hnutia pri sérii výbuchov malých komunikačných zariadení - pagerov a vysielačiek -, ku ktorej došlo minulý týždeň na rôznych miestach v Libanone a Sýrii. Tieto útoky sú pripisované Izraelu, ktorý sa však k zodpovednosti za ne neprihlásil. O život pri nich prišlo 39 ľudí a zranenia ich utrpelo takmer 3000, vrátane mnohých civilistov, doplnila AP.



Cezhraničné prestrelky medzi Libanonom a Izraelom sa zintentívnili po vypuknutí vojny v Pásme Gazy, ktorá je dôsledkom vpádu palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Hizballáh v tomto konflikte podporuje radikálne hnutie Hamas považované za strojcu spomínaného útoku.



Cezhraničná paľba mala v pohraničí Izraela a Libanonu za následok prakticky jeho vysídlenie. Izrael sa zaviazal urobiť všetko pre to, aby sa jeho občania mohli vrátiť do svojich domovov na severe krajiny, zatiaľ čo Hizballáh prisľúbil pokračovať v útokoch na sever Izraela, kým v palestínskom Pásme Gazy nenastane prímerie.



Izraelská armáda tvrdí, že nemá žiadne bezprostredné plány na pozemnú inváziu, ale je na ňu pripravená po presune tisícok vojakov, ktorí slúžili v Pásme Gaze, k severnej hranici.



Izrael odhaduje, že Hizballáh má približne 150.000 rakiet vrátane riadených striel a striel s dlhým doletom, ktoré sú schopné zasiahnuť kdekoľvek v Izraeli.



Armáda židovského štátu tvrdí, že jej lietadlá v pondelok v Libanone zasiahli 1600 terčov spájaných s Hizballáhom, pričom zničili riadené strely, rakety dlhého a krátkeho doletu a útočné drony vrátane zbraní ukrytých v súkromných domoch.