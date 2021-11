Pri hraniciach s Bieloruskom sa začalo cvičenie lotyšskej armády

Riga 15. novembra (TASR) - V Lotyšsku sa cez víkend začalo vopred neohlásené vojenské cvičenie za účasti asi 3000 vojakov. Jeho dejiskom je oblasť v blízkosti hraníc s Bieloruskom. Manévre sa konajú v čase, keď pri bielorusko-poľskej hranici eskaluje migračná kríza. Informovala o tom agentúra Reuters.



Európski lídri v súvislosti s touto migračnou krízou hovoria o "hybridnom útoku" na EÚ zo strany Bieloruska, ktoré podľa Únie zváža migrantov z krajín ako Sýria a Afganistan a nabáda ich, aby ilegálne prešli do Poľska, ktoré je členom EÚ. Bielorusko, ktorému sa EÚ za to vyhráža rozšírením sankcií, tieto obvinenie opakovane poprelo.



Lotyšský minister obrany Artis Pabriks vysvetlil konanie vojenského cvičenie aj tým, že nie je možné vylúčiť presun časti migrantov, sústredených pri hranici s Poľskom, viac na sever, bližšie k hranici s Lotyšskom.



"Sme na to pripravení," ubezpečil Pabriks v rozhovore pre lotyšský štátny rozhlas. Dodal, že Lotyšsko chce Bielorusku odkázať, že presuny jednotiek lotyšskej armády "nie sú len tak pre zábavu".



Vojenské cvičenie v Lotyšsku sa začalo minulú sobotu a má trvať do 12. decembra, povedala pre spravodajskú televíziu BNS hovorkyňa armády Sandra Braleová.



Poľská pohraničná stráž len za mesiac november nahlásila 5100 pokusov o neregulárny prechod z Bieloruska, pričom - pre porovnanie - za celý rok 2020 zaznamenala len 120 takýchto pokusov.



Počty pokusov o ilegálne prekročenie hraníc stúpli aj v Lotyšsku a Litve, dvoch pobaltských členských štátoch EÚ, ktoré taktiež hraničia s Bieloruskom.



Poľsko a Litva tiež posilnili svoje hranice vojenskými silami a všetky tri krajiny zabezpečili úseky svojich hraníc s Bieloruskom oplotením zo žiletkového drôtu, dodala agentúra Reuters.