Pri hromadnej nehode 21 vozidiel v USA zahynulo šesť ľudí

Hardin 16. júla (TASR) - Šesť ľudí vrátane dvoch detí zahynulo pri hromadnej nehode 21 vozidiel v americkom štáte Montana, keď prachová búrka v piatok večer zatemnila diaľnicu Interstate 90, hlavnú cestnú komunikáciu spájajúcu Montanu so západným pobrežím USA. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Vyšetrovatelia nezistili žiadne iné faktory, ktoré prispeli k hromadnej havárii. Okrem šiestich mŕtvych si nehoda vyžiadala aj osem ďalších ranených ľudí, ktorých hospitalizovali.



Seržant diaľničnej hliadky v Montane Jay Nelson povedal, že táto havária je najhoršia, akú v tomto štáte videl za 24 rokov. "Čo mohli ľudia robiť? Jednoducho zavládla panika," dodal.



Hromadná havária sa stala západne od mesta Hardin a na pomoc boli privolané ďalšie sanitky z mesta Billings.



Zrazilo sa 21 vozidiel, vrátane šiestich ťahačov s návesom, keď ich vodiči prestali v prachovej búrke ovládať. Búrku sprevádzal vietor, ktorý mal v nárazoch rýchlosť 97 kilometrov za hodinu, uviedli úrady.



Nelson dodal, že nulová viditeľnosť bola na úseku dlhom až 1,6 kilometra a práve počas vrcholu letnej dopravnej zápchy, keď sa ľudia vracali z práce domov alebo cestovali na rekreáciu v prírode.



Trvalo vyše šesť hodín, kým cestu znova úplne otvorili. "Mali sme veľa trosiek a úplný chaos," povedal Nelson.



Guvernér Greg Gianforte na Twitteri napísal: "Som hlboko zarmútený správou o tragickej hromadnej havárii neďaleko Hardinu. Prosím, modlite sa spolu so mnou, aby sme povzbudili tých, čo prežili, a pozostalých. Sme vďační záchranárom na ich službu."



Podľa AP vietor ľahko zvíril a zdvihol do vzduchu prach, ktorý bol výsledkom nedávnych horúčav siahajúcich za posledný týždeň poriadne nad 30 stupňov Celzia.