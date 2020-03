Pri hromadnej zrážke áut prišlo v Egypte o život najmenej 15 ľudí

Káhira 26. marca (TASR) - Najmenej 15 ľudí prišlo o život v stredu večer v egyptskej Káhire po tom, ako do viacerých vozidiel narazil kamión. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



K zrážke došlo niekoľko hodín po tom, ako v krajine vstúpil do platnosti nočný zákaz vychádzania v snahe obmedziť šírenie koronavírusu. V čase od 17.00 h do 6.00 h miestneho času sú pozastavené všetky druhy dopravy a ľudia nesmú vychádzať na ulicu, ak nemajú výnimku.



Úrady uviedli, že mikrobusy, nákladné autá a ďalšie vozidlá zastali na kontrolnom stanovišti na ceste vedúcej z južného Egypta do Káhiry a čakali na schválenie svojich výnimiek policajtmi. Kamión naložený stavebným materiálom vrazil do týchto vozidiel vo vysokej rýchlosti.



Celú udalosť vyšetrujú úrady. Pri dopravných nehodách zahynie každoročne na egyptských cestách približne 8000 ľudí.



Egyptské ministerstvo zdravotníctva informovalo v stredu o 50 nových prípadoch nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich celkový počet zvýšil na 456. Koronavírusu zatiaľ v krajine podľahlo 22 ľudí.