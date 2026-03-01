Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Zahraničie

Pri incidente na letisku v Abú Zabí zomrel jeden človek

.
Izraelská protivzdušná obrana vystrelila rakety, aby zachytila rakety z Iránu nad Izraelom, nedeľa, 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Trosky iránskeho dronu spôsobili aj požiar ikonického hotela Burdž al-Arab.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Abú Zabí 1. marca (TASR) - Pri „incidente“ na letisku v Abú Zabí zahynula jedna osoba a sedem ďalších utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia po tom, čo Irán v sobotu útočil na Spojené arabské emiráty (SAE) i ďalšie krajiny Perzského zálivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Vedenie letiska potvrdilo „incident na Zayed International Airport, ktorý si vyžiadal jednu obeť ázijskej národnosti a sedem zranených,“ uviedlo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.

Už predtým úrady informovali, že po iránskom útoku je poškodené aj letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete. Tam utrpeli zranenia štyria jeho zamestnanci.

Trosky iránskeho dronu spôsobili aj požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Plamene však mali pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia, uviedli tamojšie úrady.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026